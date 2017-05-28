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Роберто Манчини вылетел в Москву для подписания контракта с "Зенитом"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини и его представители вылетели в Москву для подписания контракта с "Зенитом", сообщает "Чемпионат.сом".

Соглашение будет официально заключено в ближайшее время.

"Зенит" сегодня объявил о расторжении контракта с тренером Мирчей Луческу.
Теги: Манчестер Сити Зенит
Вчера, 22:42
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№87 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:30) #
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online

Цитата: капля никотина
Я соболезную.

В момент когда Манчини выцарапает подпись под контрактом - вы тут же выбываете из чемпионской гонки, просто мгновенно. Вы просто сунули башку в петлю

Поймите, дурачки - он совершенно не подходит под ментальность наших футболистов - он созерцатель, теоретик, хороший специалист, но он привык работать с супер-профессионалами, которые сами , без палки, жопу рвут, и сами понимают все в футболе. Он никогда не видел Дзюб или Кокориных, и никогда не будет заниматься их воспитанием - он управлял всегда своими коллективами через интриги, наушничество, кляузами руководству. И вам в таком раскладе просто придет пuздец.

Это если хотите Эмери, который так не понял ничего. Ну так устроен отечественный футболист - его надо всегда дубасить палкой - иначе ничего. А ему этого не надо, да он и не умеет так, поэтому и обосрался в сообразных с говносогазом чемпах - в Китае с Эмиратами. И обосрется здесь. Ну это все как дважды два.

Я где то представляю логику ваших дебилов (если вы вдруг забыли что есть такое Фурс) - Спартак привез 10 очков с тренером итальянцем, значит возьмем другого итальянца, круче , и всех взьeбeм. Вот ей же ей. Ну вот не дебилы? За откат?

Так что поймите правильно - это соболезнования.

Единственно претензия, что когда Зина уйдет в штопор, придется снова тащить вас за вихры обычным административным способом - а это уже зaeбало - просто зaeбло!! Весь этот цирк вокруг eбyчей стрелки. Ну это уже не смешно.

Вот собственно и все. Потом расскажешь, где я не угадал.

Привет, дефективные.




Это похороны или кот что-то пропустил мимо ушей? Манчини ещё не подписали но уже нам всё .Жаль, надеялся на лучшее.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№86 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Знаю чего точно не хочу, но чего хочу точно не знаю....Не хотел, чтобы Луческу оставили, но , чегой-то, совсем не уверен , что Манчини -это то что нужно.
Регистрация: 17.05.2017
№85 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отличная новость, очередной год Зенит поборется за 3-5 место
Регистрация: 2.02.2012
№84 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:07) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Я где то представляю логику ваших дебилов (если вы вдруг забыли что есть такое Фурс) - Спартак привез 10 очков с тренером итальянцем, значит возьмем другого итальянца, круче , и всех взьeбeм

Если ты забыл, первым итальянцем в России был не Каррера. И вообще ты слишком много воображаешь, если считаешь, что на говно, выскакнувшее первый раз за 16 лет, кто-то будет ориентироваться..


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№83 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Спартак привез 10 очков с тренером итальянцем,

У Зенита уже был итальянец который пихал в свиную жопу по пять палок за раз. Тебе бы отдохнуть истерично- склеротичное)
Регистрация: 24.04.2009
№82 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:04) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед
Несуществующий ныне Кубок УЕФА его точно впечатлит

А вот кубки за победу в несуществующем чемпионате СССР его точно не впечатлят


Однозначно впечатлят.
Но не у вас.
Вы можете впечатлить только суммой в контракте, Бухаров подтвердит.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№81 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:59) #
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online

Цитата: yuri
ля РФПЛ Манчини золотая мышь, размером со слона. Как бы Каррера не заплакал .

Ибать, животное - даже не собираюсь вмешиваться в ваши влажные мечты - витайте, плавайте, ныряйте, но вашу богадельню просто подставили. Я соболезную.

В момент когда Манчини выцарапает подпись под контрактом - вы тут же выбываете из чемпионской гонки, просто мгновенно. Вы просто сунули башку в петлю

Поймите, дурачки - он совершенно не подходит под ментальность наших футболистов - он созерцатель, теоретик, хороший специалист, но он привык работать с супер-профессионалами, которые сами , без палки, жопу рвут, и сами понимают все в футболе. Он никогда не видел Дзюб или Кокориных, и никогда не будет заниматься их воспитанием - он управлял всегда своими коллективами через интриги, наушничество, кляузами руководству. И вам в таком раскладе просто придет пuздец.

Это если хотите Эмери, который так не понял ничего. Ну так устроен отечественный футболист - его надо всегда дубасить палкой - иначе ничего. А ему этого не надо, да он и не умеет так, поэтому и обосрался в сообразных с говносогазом чемпах - в Китае с Эмиратами. И обосрется здесь. Ну это все как дважды два.

Я где то представляю логику ваших дебилов (если вы вдруг забыли что есть такое Фурс) - Спартак привез 10 очков с тренером итальянцем, значит возьмем другого итальянца, круче , и всех взьeбeм. Вот ей же ей. Ну вот не дебилы? За откат?

Так что поймите правильно - это соболезнования.

Единственно претензия, что когда Зина уйдет в штопор, придется снова тащить вас за вихры обычным административным способом - а это уже зaeбало - просто зaeбло!! Весь этот цирк вокруг eбyчей стрелки. Ну это уже не смешно.

Вот собственно и все. Потом расскажешь, где я не угадал.

Привет, дефективные.
Регистрация: 3.03.2007
№80 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:56) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Он не стар. Он суперстар!

В матче с Анжи он мне тож понравился очень. Переподписывайте.
Регистрация: 22.09.2007
№79 Написал: подозрительный тип (Вчера, 23:56) #
  • -2
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Супертренер+супербюджет+админ
ресурс...я думаю в следующем году зенит будет чемпионом.интересно,какую селекцию проведёт Манчини?
Регистрация: 18.08.2011
№78 Написал: Black Fox (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Несуществующий ныне Кубок УЕФА его точно впечатлит

А вот кубки за победу в несуществующем чемпионате СССР его точно не впечатлят...

Цитата: SHIGA
т.к дани скорее свободен.. он очень стар для манчини)

Он не стар. Он суперстар!


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№77 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед
А что ж ему не насторожиться?
Когда ему с гордостью покажут МузЭй домтижЭний Зенит- кривую запылённую комнатку с облупленной дверью и подслеповатым окошком с тремя криво развешанными на стене медальками,

еврокубки он точно узнает, а вот сумеет ли отличить 22 говночашки от копы дел соль...

Несуществующий ныне Кубок УЕФА его точно впечатлит, если вы успеете встряхнуть из него окурки до прихода Манчини.

Вас же впечатляет 1/2 несуществуещего ныне кубка чемпионов, тыкаете тут этим постоянно. Я же говорю, собаки на сене...
Регистрация: 6.01.2006
№76 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Кто-нибудь скажите ему, что Зенит из Санкт-Петербурга

в Питере пить, а в Москве подписывать...он в курсе


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№75 Написал: interested (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ассистентом Манчини должен стать Фаусто Сальсано. Он уже исполнял аналогичную роль в «Интере» (в 2004-2008 и 2014-2016 годах), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарае» (2013-2014).


И за работу!
Регистрация: 18.10.2013
№74 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Вчера, 23:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Кто-нибудь скажите ему, что Зенит из Санкт-Петербурга
Регистрация: 31.03.2015
№73 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед
А что ж ему не насторожиться?
Когда ему с гордостью покажут МузЭй домтижЭний Зенит- кривую запылённую комнатку с облупленной дверью и подслеповатым окошком с тремя криво развешанными на стене медальками,

еврокубки он точно узнает, а вот сумеет ли отличить 22 говночашки от копы дел соль...

Несуществующий ныне Кубок УЕФА его точно впечатлит, если вы успеете вытряхнуть из него окурки до прихода Манчини.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№72 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:45) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Этот манчини сразу начнёт ныть или опосля?

Ставим ставки господа!))

После пятого тура начнёт ныть!( пару выездных матчей.. второй к новичку РПФЛ пля))

П.с вопрос
Руководство сменили полностью!
Тренерский штаб сменили полностью!
Состав сменят?
И самый главный вопрос.. что будет с капитанской повязкой?( т.к дани скорее свободен.. он очень стар для манчини)


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№71 Написал: Black Fox (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
А что ж ему не насторожиться?
Когда ему с гордостью покажут МузЭй домтижЭний Зенит- кривую запылённую комнатку с облупленной дверью и подслеповатым окошком с тремя криво развешанными на стене медальками,

еврокубки он точно узнает, а вот сумеет ли отличить 22 говночашки от копы дел соль...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№70 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:39) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Миша Люберцы
Под покровом ночи, ему покажут : Тарасовку, стадион Открытие и спартаковский музей с трофеями и 22 чемпионскими титулами...

Боюсь вид ваших ржавых кубков его насторожит...А увидит болельщиков, так и вовсе решит, что перепутал билеты и попал в Папуа

А что ж ему не насторожиться?
Когда ему с гордостью покажут МузЭй достижЭний фека Зенита- кривую запылённую комнатку с облупленной дверью и подслеповатым окошком с тремя криво развешанными на стене медальками, то после увиденного великолепия Спартаковского музея, даже Манчини начнёт смутно подозревать, что его где-то наепали . .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№69 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
познакомиться с Кареррой - будущим помощником по работе в Зените

joy


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№68 Написал: Black Fox (Вчера, 23:35) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
опять Москва! Подписывать в кабинете Федуна?

приехал познакомиться с Кареррой - будущим помощником по работе в Зените laughing


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№67 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:33) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
joy опять Москва! Подписывать в кабинете Федуна? bowtie smile


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№66 Написал: Black Fox (Вчера, 23:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Под покровом ночи, ему покажут : Тарасовку, стадион Открытие и спартаковский музей с трофеями и 22 чемпионскими титулами...

Боюсь вид ваших ржавых кубков его насторожит...А увидит болельщиков, так и вовсе решит, что перепутал билеты и попал в Папуа


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№65 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Странно, что о тренере Манчини рассуждают спартачи. К ним-то Контевский подаван пришел. Поперло, вроде.
Дальше надо смотреть, если хватит силушки наших жирных котов мотивировать, то будет в порядке.
Регистрация: 6.01.2006
№64 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:31) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Под покровом ночи, ему покажут : Тарасовку, стадион Открытие и спартаковский музей с трофеями и 22 чемпионскими титулами

срал он на это...ему покажут мешок(два-три)бабла


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№63 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед
Капитан- Иуда

Как ты жестко про Глушакиньо то...


Какие дешёвые стрЕлки, йобаааааа..

Метание дешёвых стрЕлок - это по-питерски..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№62 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Себя уважать надо и не опускаться до всего этого.

а как им это сделать они не знают...не помнят точнее. За 15 лет сосамбы разучились и позабыли, теперь не вытравить...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№61 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: fd65
А ему кто нибудь сказал , что лететь надо в Питер, а не в Москву?


Его проведут по Красной площади, но скажут, что это Дворцовая, покажут на Кремль, назвав его Зимним Дворцом, сводят в Большой театр, покажут Лужники, назвав их резервным полем зени- и Манчини размякнет и подпишет контракт на любых условиях..

А потом его повезут и покажут Крестовский, сказав- но играть тебе, браток, придётся в этом гомне..

Под покровом ночи, ему покажут : Тарасовку, стадион Открытие и спартаковский музей с трофеями и 22 чемпионскими титулами... Затем, повезут показывать, виновников спартаковского торжества, продажных судей из ненавистных всему пидеру - Балашихи и прочих подмосковных городов... И это будет самая большая ошибка Фурсенко, поэтому Манчини, окуеет от такого беспредела : контракт подписывать не станет, потому что Миссия - не выполнима....
Регистрация: 10.01.2014
№60 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Цитата: sanyapytilin
Дубинушка, пришел Слуцкий и мы в сезоне 2009/2010 вышли в 1/4 лч

На багаже Рамоса. Потом вроде еще раз в плей-офф вышли. А потом в группе четвертые, четвертые, четверты, четвертые...

Ну ты не сравнивай ваши группы и наши. Вам везло с жеребьевкой чаще. А сейчас у любого нашего клуба шансы разве что на 3 место есть, если в этом году в группу ЛЧ пробьемся я уже буду рад. Ну нет у нас больше ни Вагнера, ни Думбии ни даже Мусы, да и защита постарела
Регистрация: 18.03.2017
№59 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Цитата: sanyapytilin
Рамос багаж за 2 месяца заложил)))

Ну по чести, то багаж Газзаева был. Слуцкий на нем еще долго потом катался...

Только там Зико еще был, между Газзаевым и Рамосом.
Мимо, лис, всё мимо...
Регистрация: 6.01.2006
№58 Написал: yuri спб (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: капля никотина
Под него в Сити собрали сборную мира, и гора родила маленькую мышь. С составом Зины он будет биться в лучшем случае за бронзу.

Для РФПЛ Манчини золотая мышь, размером со слона. Как бы Каррера не заплакал .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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