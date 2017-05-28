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Вячеслав Малафеев: "Зенит" выбрал другой вектор развития, Лучески пришлось уйти

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал отставку Мирчи Луческу с поста главного тренера питерской команды.

"Последние изменения в руководстве "Зенита" дали понять, что в клубе будет происходить что-то новое. Это было предсказуемо, что Луческу пришлось уйти, учитывая, что клуб выбрал другой вектор развития. Негативная волна в прессе и среди болельщиков также говорила о том, что в клубе нужно что-то кардинально менять", - цитирует Малафеева ТАСС.
Теги: Малафеев Луческу Зенит
Вчера, 23:19
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№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ: "ЗЕНИТ" ВЫБРАЛ ДРУГОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ, ЛУЧЕСКИ ПРИШЛОСЬ УЙТИ

ЛуческИ?

Общий уровень грамотности и профессионализма очень просел
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: golden Axe (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ: "ЗЕНИТ" ВЫБРАЛ ДРУГОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ, ЛУЧЕСКИ ПРИШЛОСЬ УЙТИ

ЛуческИ?

год назад был у бомжей Мистер,теперь Луческа)
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ: "ЗЕНИТ" ВЫБРАЛ ДРУГОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ, ЛУЧЕСКИ ПРИШЛОСЬ УЙТИ

ЛуческИ?
Регистрация: 6.01.2006
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