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Бибрас Натхо: у меня контракт с ЦСКА, но я не знаю, что будет в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что на данный момент он не знает, в каком клубе начнет следующий сезон.

"У меня были хорошие несколько месяцев, но я пока не могу с определенностью сказать, что будет в следующем сезоне. Несмотря на то, что у меня есть контракт с ЦСКА. Предполагаю, что в ближайшие недели все определится", - цитирует Натхо Sport-5.
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 00:58
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