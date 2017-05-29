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Сергей Ташуев: интерес "Крыльев Советов"? Пока ничего не могу комментировать
Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал своё возможное назначение на пост главного тренера "Крыльев Советов". Ранее появилась информация, что пост главного тренера самарской команды могут занять Ташуев или наставник "Енисея" Андрей Тихонов.
"Ко мне последние полгода кто-то постоянно проявляет интерес, даже во Франции мною "Нант" и "Труа" интересовались. В шорт-листах я очень часто и близко, но пока ничего не знаю. Интерес "Крыльев Советов" не могу комментировать", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
"Ко мне последние полгода кто-то постоянно проявляет интерес, даже во Франции мною "Нант" и "Труа" интересовались. В шорт-листах я очень часто и близко, но пока ничего не знаю. Интерес "Крыльев Советов" не могу комментировать", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
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