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Сильванус Нимели вызван в сборную Либерии

Нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели получил приглашение в национальную сборную Либерии, которая стартует в отборочном турнире Кубка африканских наций — 2019.

11 июня либерийцы начнут турнир гостевым матчем со сборной Зимбабве. Соперниками команды Нимели по группе G станут также сборные Конго и Демократической Республики Конго.

ФК "Спартак"
Сегодня, 21:27
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№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 22:14) #
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ЦСКА
чОрные спартаковские новости smile
Регистрация: 12.05.2017
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