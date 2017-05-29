Сильванус Нимели вызван в сборную Либерии

Нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели получил приглашение в национальную сборную Либерии, которая стартует в отборочном турнире Кубка африканских наций — 2019.11 июня либерийцы начнут турнир гостевым матчем со сборной Зимбабве. Соперниками команды Нимели по группе G станут также сборные Конго и Демократической Республики Конго.