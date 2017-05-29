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Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%

Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за год сократилась на 18,2% — до 662,6 тыс. человек.

Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. — RNS) чемпионата России по футболу по итогам сезона составил 1%, сократившись за год на 0,2 п. п. Матчи сезона 2016/17 транслировались только по телеканалу "Матч ТВ", с учетом повторов было показано 159 матчей. В предыдущем сезоне чемпионат транслировали телеканалы НТВ, "Первый", "Россия-2" и "Матч ТВ", было показано 83 матча.

В последний раз чемпионат был показан в таком же объеме на телеканале "Россия-2", на частоте которого теперь работает "Матч ТВ", в сезоне 2011/12. С тех пор аудитория РФПЛ выросла на 30,44%, а рейтинги — на 0,2%. В том сезоне было показано 157 матчей. Чемпионат России 2011/12 стал переходным — с системы "весна — осень" РФПЛ перешла на "осень — весна", в связи с чем в турнире было сыграно 45 туров вместо 30.

В сезонах 2012/13 — 2014/15 на федеральных каналах транслировались только центральные матчи тура. В сезоне 2012/13 РФПЛ показывал телеканал НТВ, в 2013/14 — НТВ и "Первый канал", в 2014/15 — НТВ и "Россия-2". В этот период телеаудитория была в среднем в полтора раза выше, чем в сезоне 2016/17.

Рекордным сезоном с точки зрения трансляций стал чемпионат 2013/14, когда НТВ и "Первый канал" суммарно показали 35 матчей, рейтинг трансляций составил 1,7%, а средняя аудитория превысила миллион человек и составила 1,16 млн зрителей

RNS
Сегодня, 21:47
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(1)
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
а кому интересно смотреть на игру деревянных инвалидов?
все топовые игроки ушли из чемпионата


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Народ больше пошел на стадионы. А вообще, как это можно подсчитать аудиторию? Может под Матч ТВ копают?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Ростов»
в сезоне 17/18 еще меньше будет. Осенью все поймут,что Чемпионом назначен Зенит,и вообще никто смотреть не будет этот балаган под названием РФПЛ.
Мутко откровенно уже,не стесняясь рулит прочессом,привлекая судеек,а несогласных просто сжирают.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хуле, Спартак же самый популярный клуб в мире.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:49) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
662 твщи человек смотрело футбол ?
Чо за хня, кто эту лажу лепил?
, кто в неё поверит?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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