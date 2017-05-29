Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%

Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за год сократилась на 18,2% — до 662,6 тыс. человек.Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. — RNS) чемпионата России по футболу по итогам сезона составил 1%, сократившись за год на 0,2 п. п. Матчи сезона 2016/17 транслировались только по телеканалу "Матч ТВ", с учетом повторов было показано 159 матчей. В предыдущем сезоне чемпионат транслировали телеканалы НТВ, "Первый", "Россия-2" и "Матч ТВ", было показано 83 матча.В последний раз чемпионат был показан в таком же объеме на телеканале "Россия-2", на частоте которого теперь работает "Матч ТВ", в сезоне 2011/12. С тех пор аудитория РФПЛ выросла на 30,44%, а рейтинги — на 0,2%. В том сезоне было показано 157 матчей. Чемпионат России 2011/12 стал переходным — с системы "весна — осень" РФПЛ перешла на "осень — весна", в связи с чем в турнире было сыграно 45 туров вместо 30.В сезонах 2012/13 — 2014/15 на федеральных каналах транслировались только центральные матчи тура. В сезоне 2012/13 РФПЛ показывал телеканал НТВ, в 2013/14 — НТВ и "Первый канал", в 2014/15 — НТВ и "Россия-2". В этот период телеаудитория была в среднем в полтора раза выше, чем в сезоне 2016/17.Рекордным сезоном с точки зрения трансляций стал чемпионат 2013/14, когда НТВ и "Первый канал" суммарно показали 35 матчей, рейтинг трансляций составил 1,7%, а средняя аудитория превысила миллион человек и составила 1,16 млн зрителей