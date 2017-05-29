Владимир Габулов присоединился к сборной России в Австрии

Голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов отправился в расположение национальной команды России сразу после стыковых матчей за выживание в премьер-лиге с "Енисеем" (1:2, 1:0).Габулов прилетел в Инсбрук из Вены 29 мая около 18 часов по местному времени и, как предполагается, отправился в Нойштифт, где базируется сборная России.