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Владимир Габулов присоединился к сборной России в Австрии

Голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов отправился в расположение национальной команды России сразу после стыковых матчей за выживание в премьер-лиге с "Енисеем" (1:2, 1:0).

Габулов прилетел в Инсбрук из Вены 29 мая около 18 часов по местному времени и, как предполагается, отправился в Нойштифт, где базируется сборная России.

"Матч ТВ"
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
Как можно было не взять Медведева, который побил рекорд Нигматулина, а взять Габулова? После таких ляпов Черчесова не удивлюсь, что в кубке конфедераций будет очередной слив и Черчесу скажут "до свидания".
Регистрация: 18.03.2013
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