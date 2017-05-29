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Валерий Карпин: отмена легионеров? Тогда давайте играть в лаптях

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин изложил свой взгляд на 100-процентное "импортозамещение" в российском футболе, предложенное недавно губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Отменить легионеров? Согласен. Предложил губернатор? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали! То, что мы самые умные, давно известно. Мир – в одном направлении, а мы почему-то всегда в другом.

Не надо ничего придумывать, велосипеды давно изобретены! В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас? Каждый вправе сам решать, на что ему тратить деньги. Не хотите легионеров? Нет проблем. Смешно это будет или нет, посмотрим, но это будет правомерно. А почему частные клубы должны уходить со свободного рынка? Они создавались под другую модель, их владельцы должны сами решать, как тратить собственные деньги.

Давайте так: мы живем в Европе? Значит, должны строить футбол по правилам УЕФА. Сколько должно быть в заявке доморощенных футболистов при участии команды в еврокубках? Восемь? Вот и у нас пусть будет восемь. Другие ограничения тоже на себя спроецируем. Но это не должно отражаться на составе. На поле обязаны находиться лучшие, даже если они иностранцы", - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Теги: Карпин
Вчера, 22:50
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8
(5)
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:22) #
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online

Цитата: zenit_53
да если слушать всяких губернаторов или депутатов которые ничего не понимают в футболе но как же им охота выслужиться перед Президентом

ВЫСЛУЖИТЬСЯ - это когда говоришь не осведомлённому об истинном положении дел начальству то, что оно хочет услышать.
А это не тот случай.
Не думаю, что Путин совсем уж профан в вопросе о состоянии дел в нашем футболе.
Мендель - ДА, однозначно.
Он только в "Айфонах" что-то понимает.

Здесь, скорее всего, имеет место быть дешёвый балаган глупой трусливой марионетки, именуемой губернатором, перед ХОЗЯИНОМ.

P.S. с ТАКИМИ "государевыми назначенцами", коих сейчас тьма, мы далеко пойдём... worried
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Lacan (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Просто диву даёшься уровню лизоблюдства и некомпетентности людей власти- надо быть или подлецом или полным идиотом! И это касается не только футбола- ДУРАКИ и ДОРОГИ будут всегда!
Регистрация: 27.09.2011
№6 Написал: zenit_53 zenit_53 (Вчера, 23:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile да если слушать всяких губернаторов или депутатов которые ничего не понимают в футболе но как же им охота выслужиться перед Президентом то тогда надо вообще полностью себя изолировать и играть самим с собой в лаптях
Регистрация: 20.10.2011
№5 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
лучше в сапогах кирзовых


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: SLAYER сто первый километр (Вчера, 23:34) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: zen-it
Ведь надо такую куйню предложить.....и это губернатор...вот такие дебилы и стоят у власти...не куя не понимают...только руку поднимают...

Он не дебил . Скорее лизоблюд !
Регистрация: 28.05.2017
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:20) #
  • +9
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Болеет за:
«Зенит»
Как не странно но все верно!
Этот лимит уже убил многих наших перспективных игрунов. А если отказаться от легионеров то мы будем на уровне Андоры и Сан-Марино. А всякие Кокорины будут скупать города и заводы.
Ведь надо такую куйню предложить.....и это губернатор...вот такие дебилы и стоят у власти...не куя не понимают...только руку поднимают...
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Sidhe (Вчера, 23:08) #
  • -5
  •  (7)

Да для того, чтоб играли НАШИ - сперва надо восстановить систему подготовки, разваленую Фурсенкой в угоду зегнидам, у которых своей школы никогда не было - и от этого они ссались просрать Спартаку да Локомотам


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мда, Валера..
В лаптях - это, конечно, вряд ли, но вот с Лаптем во главе мы уже играли...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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