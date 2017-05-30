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Зоран Тошич близок к продлению контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич близок к тому, что продлить соглашение с московским клубом.

"С новым контрактом с ЦСКА пока нет новостей, думаю, что на этой неделе должна наступить ясность. Я хочу остаться в ЦСКА, но остаются еще некоторые нюансы, которые нужно согласовать. Думаю, что все должно закончится хорошо.

Пока я ни с кем не веду переговоры, общаемся только с ЦСКА. Армейцы остаются первым номером, и пока с ними не закончу переговоры, с другими общаться не буду. Пока все идет к тому, что соглашение будет продлено", - цитирует Тошича ТАСС.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 16:01
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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