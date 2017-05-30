Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Стоцкий - лучший игрок "Уфы" в мае по версии болельщиков

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста "Уфа" в мае.

Победу в опросе одержал полузащитник команды Дмитрий Стоцкий, набрав 26.7% общих голосов.

Второе место в опросе занял нигерийский форвард нашего клуба Кехинде Фатаи - 19% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков мая защитник "Уфы" Александр Сухов, набрав – 14.4% от общего количества голосов.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
Сегодня, 16:11
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Роман Шогодо (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (0)

Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m. Ежедневные прогнозы на футбол с коэффициентом больше 2-х. Гарантия выигрыша. Инсайдерская информация.
Регистрация: 30.05.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наш, калининградец.))
Расти, прибавляй, Дима !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.