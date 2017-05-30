Дмитрий Стоцкий - лучший игрок "Уфы" в мае по версии болельщиков

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста "Уфа" в мае.Победу в опросе одержал полузащитник команды Дмитрий Стоцкий, набрав 26.7% общих голосов.Второе место в опросе занял нигерийский форвард нашего клуба Кехинде Фатаи - 19% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков мая защитник "Уфы" Александр Сухов, набрав – 14.4% от общего количества голосов.