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Кристиан Нобоа: хочется остаться в России

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа сообщил, что хочет продолжить карьеру в России.

"Хочется остаться в России, агент ведет переговоры. Предлагал ли новый контракт "Ростов"? Пока ничего не ясно", - цитирует Нобоа "Спорт-Экспресс".
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 17:13
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