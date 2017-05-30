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Агент: возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, но предложений не было

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника "Лион" Мацея Рыбуся, прокомментировал новость о том, что его клиент может перейти в московский ЦСКА.

"Возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, это хороший футболист, сильный. Но предложений от клуба и переговоров ещё не было. В последнее время не общался с российскими клубами, так что рано говорить об этом", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Рыбус Лион ЦСКА
Сегодня, 17:30
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№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:41) #
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Да нет, просто Гиенер заявил, что пальцы жалко, так что вместо трансферов придется тунца лососнуть. А агент подумал - "Тунец... Лосось... Они же оба Рыбуси!"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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