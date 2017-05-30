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Сергей Ташуев: "Спартак", может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером

Бывший тренер ряда российских клубов Сергей Ташуев высказал мнение, кто по итогам прошедшего сезона в РФПЛ достоин звания лучшего тренера.

"Лучший тренер сезона? Разделю первое и второе места между Массимо Каррерой и Курбаном Бердыевым. Каррера сумел объединить футболистов единой целью, правильно расставил приоритеты в подготовке к матчам, поработал над дисциплиной. "Спартак", может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером. В такой обстановке футболисты смогли реализовывать себя по максимуму.

Курбан Бердыев с ограниченными возможностями успешно выступил в Европе. В России, к сожалению, хуже из-за нехватки человеческих ресурсов", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
Теги: Ташуев Карерра Бердыев Спартак
Сегодня, 17:49
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