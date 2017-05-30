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СМИ: Андрей Тихонов возглавит "Крылья Советов"

Андрей Тихонов возглавит "Крылья Советов", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Андрей Тихонов возглавит самарские "Крылья Советов", контракт тренера с "Енисеем" завершается 1 июня. Самара не чужой город для Андрея Валерьевича, он играл в "Крыльях" и уже работал там тренером, это стало одной из причин, по которой он отказался от продлений контракта в Красноярске", - рассказал источник.
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 18:07
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(1)
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Опровёрг уже!
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Хорошая новость. Ещё бы руководство сменить на более профессиональных людей, а не это подобие, которое сидит нынче.
Регистрация: 30.03.2016
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Oder8587
Перспективнее, чем в Сибири...

Только по деньгам.
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: Oder8587 (Сегодня, 18:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Перспективнее, чем в Сибири...
Регистрация: 2.10.2016
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