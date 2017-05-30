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Борис Игнатьев: Каррера - лучший тренер сезона в РФПЛ
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о том, кто по итогам прошедшего сезона в РФПЛ достоин звания лучшего тренера.
"Определённо, Каррера — лучший тренер сезона. Во-первых, показателен результат, который впервые за 16 лет был достигнут "Спартаком", когда его возглавлял Каррера. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, как Каррере и его штабу удалось изменить ментальность футболистов. Они показывали футбол, исходящий из идей Массимо. Всё, что он привносил, мы видели по тому, как менялся "Спартак" физически и тактически.
Но главное – поменялась психология команды. Каждый игрок был заряжен на результат. Это воспринималось и нами, когда мы видели, как вёл себя Каррера в процессе каждого матча. Он был внушительным, зажигательным. Видно, что такие же эмоции проходили и в период тренировок", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
"Определённо, Каррера — лучший тренер сезона. Во-первых, показателен результат, который впервые за 16 лет был достигнут "Спартаком", когда его возглавлял Каррера. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, как Каррере и его штабу удалось изменить ментальность футболистов. Они показывали футбол, исходящий из идей Массимо. Всё, что он привносил, мы видели по тому, как менялся "Спартак" физически и тактически.
Но главное – поменялась психология команды. Каждый игрок был заряжен на результат. Это воспринималось и нами, когда мы видели, как вёл себя Каррера в процессе каждого матча. Он был внушительным, зажигательным. Видно, что такие же эмоции проходили и в период тренировок", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
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