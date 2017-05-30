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Леонид Федун: Смолов решил, что добьется в "Краснодаре" большего, чем в "Спартаке". Видимо, ошибся

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что клуб вел переговоры с нападающим Федором Смоловым.

"Не буду скрывать, что у нас были переговоры. Он решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся", - сказал Федун в программе "Все на футбол".
Теги: Федун Смолов Спартак Краснодар
Вчера, 23:00
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45
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№45 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Были перегворы, значит нужен. Отказал, значит надо подъепать. По-спартаковски...
Регистрация: 6.01.2006
№44 Написал: Hitman (Сегодня, 01:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
вы даже ее не выиграли для европейского футбола вы никто-ноунейм

не все золото что блестит,мы то никогда это недоразумение и за кубок не считали как и многие топ клубы и не скрывали свое отношение к данному турниру,только вы бомжекони могли вбухать кучу бабла в умирающий турнир, чтобы гордится победами над дублями Астон Вилой и Пармы,на эти деньги ЛЧ выигрывают,а они гордятся второсортным убыточным турниром,который уже изжил себя и в который вы всадили кучу бабла,клубы в ЕК деньги зарабатывают,а вы убытки,это не менеджмент,а курам на смех))
Регистрация: 20.04.2017
№43 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
нам пора возвращатся туда, где мы уже были

В жопе... вы были 15 лет, пока Зенит и ЦСКА чемпионами становилисб по нескольку раз и выиграли по Кубку УЕФА, трофей!)))
Регистрация: 24.09.2013
№42 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 01:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: Black Fox
не были вы там

следуя твоей логике,в таком случае вы не выигрывали ЛЕ,а выиграли морально устаревшую умирающую говночашку ХУЕФА

вы даже ее не выиграли smile для европейского футбола вы никто-ноунейм smile
Регистрация: 18.03.2017
№41 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Примитивнее руководителя футбольного клуба никогда не было и не будет...

Заявило убогое чудо с интеллектом осла smile
Регистрация: 2.02.2012
№40 Написал: Paul (Сегодня, 01:08) #
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online

раз в 16 лет и палка стреляет, сколько понтов...иди квартиры продавай дурик


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Зенит
Регистрация: 16.12.2007
№39 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:57) #
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Цитата: Yurgen
Что для взрослого дяди слишком много говна вылазит

Да нет, это просто сидите вы в говне на затопленой сортир-арене в пустой цыганской кибитке, и все ноете по привычке, что во всем виноват Спартак и москали - вот вам и кажется, что говно, в котором вы сидите - не ваше, а от кого-то другого вылезло. И невдомек вам, убогим, что ни вы, ни ваш сортир - нахер никому не нужен, а говно вокруг - ваше собственное!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№38 Написал: Yurgen (Сегодня, 00:53) #
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online

Цитата: Sidhe
Цитата: Yurgen
Какого еще ЛЧ?

В который вас не пускают, убогие. Сидишь на обочине? Вот и сиди дальше, не путайся под ногами у взрослых дядей

Что для взрослого дяди слишком много говна вылазит из твоей головушки и оседает на каждой ветке этого форума. Видать чем старее краснобелая особь тем больше фекалий изрыгает его больной (диареей мозга?) разум.


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Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№37 Написал: Hitman (Сегодня, 00:42) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
не были вы там

следуя твоей логике,в таком случае вы не выигрывали ЛЕ,а выиграли морально устаревшую умирающую говночашку ХУЕФА
Регистрация: 20.04.2017
№36 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:40) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
типа - вы ещё не в Спартаке?
пистец...повсюду дешёвые понты


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№35 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:39) #
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Цитата: Yurgen
Какого еще ЛЧ?

В который вас не пускают, убогие. Сидишь на обочине? Вот и сиди дальше, не путайся под ногами у взрослых дядей


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№34 Написал: Yurgen (Сегодня, 00:29) #
  • -5
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online

Цитата: Sidhe
Цитата: Red_Dragon
вы конебомжам не ровня

Конечно, мы с убогими не соревнуемся - дали им пинка под сраку и пусть они в говне ковыряются на обочине - нам пора возвращатся туда, где мы уже были - в 1/2 финала ЛЧ laughing

Какого еще ЛЧ? Вы в полуфинале ЛЧ никогда не были и не будите ближайшие 16 лет. А ты наверное о полуфинале турнира под названием Кубок европейских чемпионов, который кардинально отличается от своего приемника Лиги Чемпионов.


--------------------
Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№33 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:25) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
нам пора возвращатся туда, где мы уже были - в 1/2 финала ЛЧ

не были вы там


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№32 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:14) #
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Цитата: Red_Dragon
вы конебомжам не ровня

Конечно, мы с убогими не соревнуемся - дали им пинка под сраку и пусть они в говне ковыряются на обочине - нам пора возвращатся туда, где мы уже были - в 1/2 финала ЛЧ laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№31 Написал: Hitman (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Примитивнее руководителя футбольного клуба никогда не было и не будет...

куда ему до гениального Гинера, который собрал 75 рябчиков за трансляцию,вместо которой вещала паутина, Гинер который погряз в долгах у Авена,да плюс еще Гинера поздравил Федун с новосельем,где пало очко Сухоряна вместе со всеми дутыми рекордами,у вас кроме нафталина нет ничего,вы голодранцы sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№30 Написал: Sima Питер (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ничего.... просто пЕрдун еще пьяный...... большое гавно-интервью дал в первый раз за много лет , перенервничал..отойдет, перестанет ересь нести... Зато хрюхи его верные визжат в захлеб.....
Регистрация: 7.11.2016
№29 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Цитата: Black Fox
Фига се однотрофеич раздулся...две недели назад у него было столько же титулов, сколько у Краснодара...

Вы бы вообще болотные молчали.... Вам ли о титулах говорить... До цифры 22 вам срать ,срать и срать, ты точно не доживешь, да и внуки твои вряд ли ......

пока не выиграете еврокубок вы конебомжам не ровня
Регистрация: 18.03.2017
№28 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:55) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Примитивнее руководителя футбольного клуба никогда не было и не будет...
Регистрация: 24.10.2007
№27 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Смолов видимо ошибся.

Ага, зато спартак всего добился.

Выиграл один трофей за 16 лет, а пантов терь барселонских масштабов. На твою горе-команду в начале сезона никто гроша ломаного не ставил, забыл, как в августе в петлю лез, чемпион, плять.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: Yurgen (Вчера, 23:49) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: fd65
Цитата: Black Fox
Фига се однотрофеич раздулся...две недели назад у него было столько же титулов, сколько у Краснодара...

Вы бы вообще болотные молчали.... Вам ли о титулах говорить... До цифры 22 вам срать ,срать и срать, ты точно не доживешь, да и внуки твои вряд ли ......

У вас до цифры 22 из ротовой полости понос лился 16 лет, а до первого Еврокубка.....


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Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№25 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ошибся? очень спорно. выигрыш чемпионата не пик карьеры. пока что смолов растет как игрок. так что говорить что он ошибся. это бахвальство со стороны федуна. или просто обиделся что смолов его послал


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№24 Написал: Hitman (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Это ты сейчас так говоришь, а потом упадешь вниз головой с крыши, как это у вас принято, и ищи-свищи, с кого ответ спрашивать

скатился до уровня первоклассника или как сказал бы местный эксперт,ясли пля sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№23 Написал: Black Fox (Вчера, 23:45) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman

таблица посещаемости РФПЛ говорит сама за себя,зенит популярен только как объект для насмешек,клоунов у вас в ассортименте))

Это ты сейчас так говоришь, а потом упадешь вниз головой с крыши, как это у вас принято, и ищи-свищи, с кого ответ спрашивать relaxed


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№22 Написал: Hitman (Вчера, 23:41) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Видимо, для того чтобы потом с пеной рта говорить, что Зенит не популярен..

таблица посещаемости РФПЛ говорит сама за себя,зенит популярен только как объект для насмешек,клоунов у вас в ассортименте))только вот ты болельщик Зенита что делаешь на ветке про Федуна?))вот и ответ кто самый популярный клуб страны
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: Yurgen (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (10)
online

"Не буду скрывать, что у нас были переговоры. Он решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся"
Какая-то ненормальная эйфория, будто чемп, кубок, суперкубок, ЛЧ, ЛЕ и суперкубок Европы за один год выиграли. А так за 16 лет один чемпионат для типа "великого" клуба (без еврокубков) это конечно прогресс. Смолов лучший бомбардир ЧР - нормальное личное достижение.


--------------------
Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№20 Написал: Black Fox (Вчера, 23:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Sidhe
Не битый, не крашеный

с правильным сход развалом,без люфтов,Бегемот бы там натворил делов smile

Ветка про Смолова и Федун, но два кб-идиота беседуют про Зенит. Видимо, для того чтобы потом с пеной рта говорить, что Зенит не популярен... blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: Hitman (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Не битый, не крашеный

с правильным сход развалом,без люфтов,Бегемот бы там натворил делов smile
Регистрация: 20.04.2017
№18 Написал: Black Fox (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
абсолютно любой игрок, который только вам приглянется, в мгновение ока окажется в Зените.
Гнить.
На лавке.

В Зенит никого силком не тащат. Подписал контракт - играй. Плохо играешь - отправляешься на скамейку. Как и во всех нормальных клубах.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№17 Написал: Sidhe (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Hitman
обкатанного,с пробегом

Не битый, не крашеный stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: Black Fox (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
До цифры 22 вам срать ,срать и срать, ты точно не доживешь, да и внуки твои вряд ли

Как и вам до еврокубков.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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