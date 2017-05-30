Леонид Федун: Смолов решил, что добьется в "Краснодаре" большего, чем в "Спартаке". Видимо, ошибся

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что клуб вел переговоры с нападающим Федором Смоловым."Не буду скрывать, что у нас были переговоры. Он решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся", - сказал Федун в программе "Все на футбол".