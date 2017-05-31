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Александр Тарханов: "Урал" не собирается отпускать Ильина
"Урал" не планирует отпускать нападающего команды Владимира Ильина, сообщил главный тренер команды Александр Тарханов.
Ильин перешел в "Урал" из краснодарской "Кубани" во время паузы в чемпионате России в сезоне-2016/17. 25-летний форвард сыграл 15 матчей за клуб из Екатеринбурга, в которых отличился шесть раз.
"Ильин остается в клубе и отпускать никуда мы его не собираемся", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Ильин перешел в "Урал" из краснодарской "Кубани" во время паузы в чемпионате России в сезоне-2016/17. 25-летний форвард сыграл 15 матчей за клуб из Екатеринбурга, в которых отличился шесть раз.
"Ильин остается в клубе и отпускать никуда мы его не собираемся", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
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