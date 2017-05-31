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Роман Широков: безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Массимо Карреру

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение о том, кто по итогам прошедшего сезона в РФПЛ достоин звания лучшего тренера.

"Безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Массимо Карреру, поскольку "Спартак" выиграл чемпионат за явным преимуществом. При другом раскладе можно было бы вспомнить о Курбане Бердыеве и еврокубковой кампании "Ростова". Однако "Спартак" под руководством Карреры завоевал чемпионский титул за три тура до конца, поэтому итальянец лучший без вариантов", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Каррера Спартак
Сегодня, 00:42
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:31) #
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С такими классными двумя составами и Аленичев стал бы чемпионом
Регистрация: 20.04.2016
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