Президентом "Рубина" стал сын экс-главы Татарстана

Сегодня под председательством Мэра Казани Ильсура Метшина состоялось заседание наблюдательного совета МАУ ФК "Рубин". Главным вопросом повестки дня было рассмотрение кандидатуры нового президента клуба.Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК "ТАИФ".Радик Шаймиев - сын первого руководителя республики Минтимера Шаймиева является акционером компании "ТАИФ", которая спонсирует казанский клуб.