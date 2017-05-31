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Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше
12:29
СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (6)
СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (6)
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Массимо Каррера: родные устроили такой теплый прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души (8)
Массимо Каррера: родные устроили такой теплый прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души (8)
Президентом "Рубина" стал сын экс-главы Татарстана
Сегодня под председательством Мэра Казани Ильсура Метшина состоялось заседание наблюдательного совета МАУ ФК "Рубин". Главным вопросом повестки дня было рассмотрение кандидатуры нового президента клуба.
Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК "ТАИФ".
Радик Шаймиев - сын первого руководителя республики Минтимера Шаймиева является акционером компании "ТАИФ", которая спонсирует казанский клуб.
ФК "Рубин"
Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК "ТАИФ".
Радик Шаймиев - сын первого руководителя республики Минтимера Шаймиева является акционером компании "ТАИФ", которая спонсирует казанский клуб.
ФК "Рубин"
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