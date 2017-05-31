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Президентом "Рубина" стал сын экс-главы Татарстана

Сегодня под председательством Мэра Казани Ильсура Метшина состоялось заседание наблюдательного совета МАУ ФК "Рубин". Главным вопросом повестки дня было рассмотрение кандидатуры нового президента клуба.

Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК "ТАИФ".

Радик Шаймиев - сын первого руководителя республики Минтимера Шаймиева является акционером компании "ТАИФ", которая спонсирует казанский клуб.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин
Сегодня, 16:20
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11
(1)
№11 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Приговор
Может, это и везде у нас в России, но в Татарстане особенно - семейный подряд на всех руководящих должностях, знаю по КАМАЗУ
А по футбольной теме, буду только рад, если Рубин будет сильным клубом - чем их больше в РФ, тем интереснее футбол

Ну не удивил - конечно. Тут акционеров главных предприятий посмотри. Ак барс, Татфондбанк(тоже кстати из истории гляньте кому принадлежал 2-ой по величине активов банк Татарстана), ТАИФ... В общем, все миллиардеры знают друг друга с детства:))
Регистрация: 5.08.2015
№10 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: KecoH
Да не известно еще..так то при Шаймиеве - Курбан наоборот купался в лаврах всего и вся. И не они были инициаторами его ухода из клуба. Думаю тут может это под Бердыева и делается, т.к клуб то должен частным стать - соответственно президент из руководства ТАИФ, коим и является Радик.


Адекватно. Плюсую
Регистрация: 21.09.2015
№9 Написал: Приговор (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KecoH
Да не известно еще..так то при Шаймиеве - Курбан наоборот купался в лаврах всего и вся. И не они были инициаторами его ухода из клуба. Думаю тут может это под Бердыева и делается, т.к клуб то должен частным стать - соответственно президент из руководства ТАИФ, коим и является Радик.

Может, это и везде у нас в России, но в Татарстане особенно - семейный подряд на всех руководящих должностях, знаю по КАМАЗУ
А по футбольной теме, буду только рад, если Рубин будет сильным клубом - чем их больше в РФ, тем интереснее футбол
Регистрация: 5.05.2017
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Бердыев возвращается в Рубин.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Казак Ли Хой
Похоже Бердыев остается в Ростове.

Так же подумалось. Члены не посмели отказать другому члену, а Бердыев вряд ли захочет работать там, где всё решает не он, а совет членов.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Казак Ли Хой
Похоже Бердыев остается в Ростове.

наоборот,именно эти люди и хотят видеть Бердыева
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 16:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Да не известно еще..так то при Шаймиеве - Курбан наоборот купался в лаврах всего и вся. И не они были инициаторами его ухода из клуба. Думаю тут может это под Бердыева и делается, т.к клуб то должен частным стать - соответственно президент из руководства ТАИФ, коим и является Радик.
Регистрация: 5.08.2015
№4 Написал: Академия (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: syamtomov
При таком раскладе Бердыев в "Рубин" может и не пойти: МАСШТАБА РУКОВОДСТВА НЕТ. smirk


наоборот они то как раз таки и ладят, и изначально именно они поддерживали КББ. походу возвращение состоится.
Регистрация: 20.06.2016
№3 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (1)

Похоже Бердыев остается в Ростове.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (4)
online

При таком раскладе Бердыев в "Рубин" может и не пойти: МАСШТАБА РУКОВОДСТВА НЕТ. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (1)

ну что настало время по рулить гонщику нашим клубом.
Регистрация: 20.06.2016
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