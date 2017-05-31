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Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева.

"Руководство клуба сейчас находится в одних руках. Именно новый президент "Рубина" отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба", - цитирует Минниханова РТ.
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 20:04
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№3 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Пивовед
Значит, Бердыев в Рубине.

Против "рекомендаций" баев в таких республиках никто не решится перечить..

Бердыев сам себе БАЙ . blush
Регистрация: 28.05.2017
№2 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 20:17) #
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online

Кто знает о ситуации, предшествовавшей отставке Бердыева в Казани после смены власти в Республике и теплые отношения КББ с бывшим Президентом Татарстана Шаймиевым, сын которого стал Президентом клуба "Рубин", тот таких вопросов(что теперь будет) задавать не будет. Миниханову переступить через СЕБЯ, признав свою ошибку, без инициативы новых (старых) хозяев клуба, жаждущих вернуть Бекиевича, после резких и оскорбляющих высказываний по теме причин увольнения, было НЕ ВОЗМОЖНО... А теперь главный поставщик бабла Республики выставил свои условия благополучия региона и тут же смена курса КЛУБА. Думаю, после "рекомендации" Главы Республики назначение будет стремительным... Вот пройдет самый сложный день РАМАДАНА и все озвучат... не сегодня, так завтра.

P.S. Почему не объявляют, спрашиваете ? Во-первых - рамадан и Бекиевич, наверняка в мечети и попросил в этот день не порождать злобу. Во-вторых - у него сегодня последний день действующего контракта с "Ростовом"... В-третьих - наверно, еще какие-то детали оговариваются по составу и трансферам... продать хлам и приобрести под нового тренера своих... Теперь, думаю, и Кверквелия не захочет оставаться в "Локо"... Большое " спасибо" руководству Ростовской области. Ну или это "тонких" ход руководителя, уволившего лучшего тренера России, порекомендовавшего публично через СМИ, но запретившего руководству клуба вспоминать фамилию тренера, принесшего славу Татарстану... ждать осталось не очень долго. Ждем...с
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Значит, Бердыев в Рубине.

Против "рекомендаций" баев в таких республиках никто не решится перечить..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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