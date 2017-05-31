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СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (8)
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева
Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева.
"Руководство клуба сейчас находится в одних руках. Именно новый президент "Рубина" отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба", - цитирует Минниханова РТ.
"Руководство клуба сейчас находится в одних руках. Именно новый президент "Рубина" отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба", - цитирует Минниханова РТ.
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