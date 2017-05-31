Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Благой Георгиев покинет "Оренбург" (4)
Благой Георгиев покинет "Оренбург" (4)
20:04
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева (6)
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева (6)
18:19
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" (17)
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" (17)
17:27
Илья Абаев покидает "Локомотив" (3)
Илья Абаев покидает "Локомотив" (3)
16:17
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше (1)
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше (1)
Председатель ВЭБ: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит
ВЭБ заинтересован в том, чтобы ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов, заявил председатель ВЭБ Сергей Горьков.
"Выход ЦСКА в Лигу чемпионов мы расцениваем как позитивный фактор. Надеемся, что клуб пройдет отборочный этап и попадет в групповой раунд, где выступит успешно. Мы, как банк, заинтересованы в том, чтобы наш кредит погашался. А участие в групповой стадии Лиги чемпионов подразумевает финансовый бонус, так что наш интерес прямой: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит", - цитирует Горькова ТАСС.
"Выход ЦСКА в Лигу чемпионов мы расцениваем как позитивный фактор. Надеемся, что клуб пройдет отборочный этап и попадет в групповой раунд, где выступит успешно. Мы, как банк, заинтересованы в том, чтобы наш кредит погашался. А участие в групповой стадии Лиги чемпионов подразумевает финансовый бонус, так что наш интерес прямой: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит", - цитирует Горькова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.