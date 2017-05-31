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Председатель ВЭБ: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит

ВЭБ заинтересован в том, чтобы ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов, заявил председатель ВЭБ Сергей Горьков.

"Выход ЦСКА в Лигу чемпионов мы расцениваем как позитивный фактор. Надеемся, что клуб пройдет отборочный этап и попадет в групповой раунд, где выступит успешно. Мы, как банк, заинтересованы в том, чтобы наш кредит погашался. А участие в групповой стадии Лиги чемпионов подразумевает финансовый бонус, так что наш интерес прямой: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит", - цитирует Горькова ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:16
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(3)
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я как болельщик Спартака не заинтересован чтобы Цска попал в группу ЛЧ,это слишком просто будет для Гинера чтобы он осознал все свои деяния))
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да расслабьтесь вы коники,у гинера еще хватает пальцев)))
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Поросята не гнушаются ковырятся в чужом дворе, глядишь любимое говно найдут, будет чем полакомиться...
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: maradona72
Тогда что?

Женька трёхпалый тогда.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:50) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Вы так до сих пор не осознали, что Спартак вернулся

А вы куда-то уходили последние 16 лет? Не знал.
Регистрация: 12.05.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:45) #
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Цитата: -Invader-
- тогда им пипец сразу и бесповоротно.

Это мы слышим целый год как.
Вы так до сих пор не осознали, что Спартак вернулся, и он сзади вас со своим кб болтом.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шансов очень мало пройти отбор с таким составом и игрой
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Переживают свинтаки, что в ЦСКА финансы наладятся, понимают - тогда им пипец сразу и бесповоротно. Особенно на фоне пертурбаций в Зените и Рубине
Регистрация: 12.05.2017
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Авен согласен


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи, как всегда вылезли хрюкать. Идите в свой свинарник


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: syamtomov
Тогда - ВСЁ!


Надеемся, что клуб пройдет отборочный этап и попадет в групповой раунд, где выступит успешно. Мы, как банк, заинтересованы в том, чтобы наш кредит погашался

Стоп стоп. Теперь понятно. Они не надеяться. Они через прессу передают привет Гинеру. И очень убедительно намекают , что бы ЦСКА обязательно должен попасть в групповой этап.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (5)
online

Из подсобки на самом углу котлована доносилось нервное... "Пальцы... Пальчики вы мои дорогие... Вон как мало вас осталось" smile
Цитата: maradona72
Тогда что?

Женька ник поменяет. Станет "Женька-три пальца". Ритуальное обрезание ему сделают


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: maradona72
А если не пробьется в групповой этап? Тогда что?

Тогда?
Тогда - ВСЁ! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (3)

А если не пробьется в групповой этап? Тогда что?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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