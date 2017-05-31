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Виталий Мутко: не дорос ли Чалов до главной сборной? Не будем говорить за Черчесова
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после победы молодежной сборной России над сверстниками из Беларуси в товарищеском матче ответил на вопрос о возможном приглашении 19-летнего форварда ЦСКА Федора Чалова в национальную команду.
"Не дорос ли Чалов до главной сборной? Не будем говорить за главного тренера. Есть расширенный круг в 30 кандидатов, нужно отобрать игроков к Кубку Конфедераций. Нужно смотреть, как подготовятся. Мы вчера ещё не говорили о Зобнине, о Джикии, о Головине, как основном игроке. А ведь вчера они в этой команде играли. Кто скажет, как будет складываться сезон. У них будет подготовительный сбор, и сезон у них есть на это.
Может, я не исключаю, кто-то выстрелит и так себя проявит, что будет в обойме. Жизнь футбольная такая. Но бывают и травмы у игроков. Вот у Алана Дзагоева например. Потенциал широчайший, но никак мы не можем сделать, чтобы он заиграл и в клубе и в сборной. Всё время травмы. Ему нужно избавиться от этого. Это такой спорт. Здесь практически на каждой линии есть игроки, которые потенциально могут вырасти", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Не дорос ли Чалов до главной сборной? Не будем говорить за главного тренера. Есть расширенный круг в 30 кандидатов, нужно отобрать игроков к Кубку Конфедераций. Нужно смотреть, как подготовятся. Мы вчера ещё не говорили о Зобнине, о Джикии, о Головине, как основном игроке. А ведь вчера они в этой команде играли. Кто скажет, как будет складываться сезон. У них будет подготовительный сбор, и сезон у них есть на это.
Может, я не исключаю, кто-то выстрелит и так себя проявит, что будет в обойме. Жизнь футбольная такая. Но бывают и травмы у игроков. Вот у Алана Дзагоева например. Потенциал широчайший, но никак мы не можем сделать, чтобы он заиграл и в клубе и в сборной. Всё время травмы. Ему нужно избавиться от этого. Это такой спорт. Здесь практически на каждой линии есть игроки, которые потенциально могут вырасти", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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