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Виталий Мутко: не дорос ли Чалов до главной сборной? Не будем говорить за Черчесова

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после победы молодежной сборной России над сверстниками из Беларуси в товарищеском матче ответил на вопрос о возможном приглашении 19-летнего форварда ЦСКА Федора Чалова в национальную команду.

"Не дорос ли Чалов до главной сборной? Не будем говорить за главного тренера. Есть расширенный круг в 30 кандидатов, нужно отобрать игроков к Кубку Конфедераций. Нужно смотреть, как подготовятся. Мы вчера ещё не говорили о Зобнине, о Джикии, о Головине, как основном игроке. А ведь вчера они в этой команде играли. Кто скажет, как будет складываться сезон. У них будет подготовительный сбор, и сезон у них есть на это.

Может, я не исключаю, кто-то выстрелит и так себя проявит, что будет в обойме. Жизнь футбольная такая. Но бывают и травмы у игроков. Вот у Алана Дзагоева например. Потенциал широчайший, но никак мы не можем сделать, чтобы он заиграл и в клубе и в сборной. Всё время травмы. Ему нужно избавиться от этого. Это такой спорт. Здесь практически на каждой линии есть игроки, которые потенциально могут вырасти", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Чалов Дзагоев Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:16
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Он до основы ЦСКА еще не дорос. Какая сборная?
Пусть растет парень...

тем более что б психологически не сломать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Он до основы ЦСКА еще не дорос. Какая сборная?
Пусть растет парень...
Регистрация: 6.01.2006
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