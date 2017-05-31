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Дмитрий Селюк: Манчини? Такого тренера в России еще не было

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход в "Зенит" итальянского тренера Роберто Манчини.

"К этому переходу отношусь позитивно. Я в дружеских отношениях с Манчини. Ситуация такова, что журналисты начинают писать скептические статьи о Роберто, ищут в нем минусы. Если я пройдусь по всем тренерам РФПЛ, то найду у них минусов больше, чем плюсов. Хочу сказать, что в любом случае Манчини — тот специалист, который выигрывал и Серию А, и АПЛ. Выиграть английский чемпионат — сложно, такового тренера в России еще не было. Это определенный прорыв. Что мотивирует Манчини уехать в Россию? Когда человек выбирает место, куда он может пойти, то есть несколько пунктов. "Зенит" — супер-амбициозный клуб, в котором уже работал один из лучших итальянских тренеров Спаллетти. То есть команда на слуху в Европе. Спонсор "Зенита" — "Газпром", то есть точно клуб не банкрот, все будет выполнено по контракту. При выборе клуба Манчини руководствовался тем, что это новый вызов. Ему очень понравился Санкт-Петербург. Роберто интересно тут поработать. Тем более, что он едет сюда в преддверии чемпионата мира. Строится куча новых стадионов, должен идти скачок в развитии футбола в России", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Теги: Селюк Манчини Зенит
Вчера, 23:56
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(6)
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 01:22) #
  • -1
  •  (1)

много Селюка стало, не к добру, опять в Спартак табун негров пригонит
Регистрация: 8.01.2017
№10 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 01:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: tiki
а, к примеру, Хиддинк? или он оказывается уровнем ниже?
Селюку лишь
- бы потрындеть .

Цитата: vlees1
Да Даже Гамула сильней чем этот распиаренный физрук)



Гамулу не тронь ! smile Такого тренера мир ещё не знает ! smile
Регистрация: 28.05.2017
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
плющит свинтусов...не о том думаете епт


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:29) #
  • +2
  •  (2)

Я в дружеских отношениях с Манчини.

Он, видимо, имеет в виду, что друзья Селюка ещё в России не тренировали. smile
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
У нас и подаван контевский катит, уровень такой, что поделаешь...

И даже пельмень трусливый прокатывал
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (7)

В смысле, разное говно приезжало, но ТАКОГО - еще не было. Делайте ставки - за сколько он обанкротит ЗеГнид


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да Даже Гамула сильней чем этот распиаренный физрук)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:17) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Нашли великого тренера...
Сейчас Гвардиола, Маур и Конте дела в АПЛ бросят и приедут в сеалекс, да и Сэр Алекс без работы....
У нас и подаван контевский катит, уровень такой, что поделаешь...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А Капелло?


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Регистрация: 9.01.2009
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:09) #
  • +1
  •  (5)

Хидинг большего добился,чем манчини.поэтому пусть ерунду не говорит.плюс тот же Капелло ,как тренер в разы выше уровнем ,чем Манчини.даже адвокат добился большего в Европе.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 00:06) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
а, к примеру, Хиддинк? или он оказывается уровнем ниже?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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