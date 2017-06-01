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Михаил Гершкович: "Крылья" поступили грамотно, пригласив Тихонова
"Крылья Советов", пригласив Андрея Тихонова на пост главного тренера, сделали грамотный выбор, заявил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
"Тихонов в начале своей тренерской карьеры. Но в "Енисее" он доказал, что у него есть перспектива. Это хороший специалист, у которого за плечами есть огромный опыт игрока, что очень важно. Сейчас Андрей проявил себя с очень хорошей стороны, и я считаю, что выбор "Крыльев" очень правильный и грамотный", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
"Тихонов в начале своей тренерской карьеры. Но в "Енисее" он доказал, что у него есть перспектива. Это хороший специалист, у которого за плечами есть огромный опыт игрока, что очень важно. Сейчас Андрей проявил себя с очень хорошей стороны, и я считаю, что выбор "Крыльев" очень правильный и грамотный", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
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