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Михаил Боярский: регалии Манчини не говорят о том, что игра "Зенита" улучшится

Регалии нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини не дают повода думать, что футболисты при нем будут играть лучше, чем при прежнем наставнике Мирче Луческу, заявил актер театра и кино, болельщик санкт-петербургской команды Михаил Боярский.

"Пока Манчини не приступил с своим обязанностям, ничего сказать нельзя - цыплят по осени считают. Луческу низкий поклон за то, что он сделал для "Зенита" и третье место - не самое последнее. Манчини удостоен большого количества регалий, но это не значит, что клуб будет играть лучше. Если к вам придет Станиславский, это не значит, что ваш театр будет самым лучшим в стране", - цитирует Боярского "Р-Спорт".
Теги: Боярский Зенит Манчини
Сегодня, 19:07
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№3 Написал: AnK. (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Шляпа" запел.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Игровая дисциплина точно будет, где Балотелли он усмирил там наши по струнке ходить будут, ну и тактика итальянская не помешает команде, пора от табора отвыкать... wink

Ну игрочишку просто так на лавку не посадишь, лимит епссс...
Вся надежда, что регламент под Зину перепишут
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
Игровая дисциплина точно будет, где Балотелли он усмирил там наши по струнке ходить будут, ну и тактика итальянская не помешает команде, пора от табора отвыкать... wink
Регистрация: 3.05.2015
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