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Темур Кецбая назначен главным тренером "Оренбурга"

"Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера команды грузинского специалиста Темура Кецбая, сообщает твиттер клуба.

На данный момент о сроках соглашения с 49-летним специалистом не сообщается.
Теги: Оренбург
Сегодня, 19:11
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№5 Написал: язва (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Зенит
все нагибали в лиге чемпионов.. bowtie


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Его АПОЭЛ помню в ЛЧ всех нагинал и Лион, и Зенит

не показатель,зенит кто только не нагибал
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Мдаааа... интересный Оренбург будет...Кецбая не плохой тренер...его команды потрепали нервы в Европе..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Химки»
п1здец Кецбая стал врагом Грузии.Как этот лысый из Абхазии с города Гали работает в России..))
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Его АПОЭЛ помню в ЛЧ всех нагинал и Лион, и Зенит, Шахтёр, Порту
Регистрация: 27.08.2008
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