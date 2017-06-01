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"Анжи" проведет летние сборы в Махачкале и Словении

"Анжи" проведет летние сборы в Махачкале и Словении, сообщил "Р-Спорт" пресс-атташе клуба Айдемир Даганов.

"Команда соберется 7 июня в Махачкале, где до 16 июня проведет первый летний сбор, - сказал Даганов. - Второй сбор у нас запланирован в Словении, но с его датами определенности пока нет".
Теги: Анжи
Сегодня, 19:15
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