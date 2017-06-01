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Болельщики признали Федора Смолова лучшим игроком "Краснодара" в сезоне-2016/17

"Краснодар" подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока сезона. Им был признан нападающий Федор Смолов, который удостоился этого звания второй сезон подряд.

Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Андреас Гранквист и голкипер Андрей Синицын.

В минувшем сезоне Смолов забил 25 мячей за "Краснодар".

ФК "Краснодар"
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 19:42
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№1 Написал: язва (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
эта награда типо удержит его от перехода в Спартак?


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
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