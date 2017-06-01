Болельщики признали Федора Смолова лучшим игроком "Краснодара" в сезоне-2016/17

"Краснодар" подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока сезона. Им был признан нападающий Федор Смолов, который удостоился этого звания второй сезон подряд.Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Андреас Гранквист и голкипер Андрей Синицын.В минувшем сезоне Смолов забил 25 мячей за "Краснодар".