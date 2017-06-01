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Болельщики признали Федора Смолова лучшим игроком "Краснодара" в сезоне-2016/17
"Краснодар" подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока сезона. Им был признан нападающий Федор Смолов, который удостоился этого звания второй сезон подряд.
Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Андреас Гранквист и голкипер Андрей Синицын.
В минувшем сезоне Смолов забил 25 мячей за "Краснодар".
ФК "Краснодар"
Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Андреас Гранквист и голкипер Андрей Синицын.
В минувшем сезоне Смолов забил 25 мячей за "Краснодар".
ФК "Краснодар"
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