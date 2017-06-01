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"Зенит" за 907 млн рублей реконструирует базу и построит стадион на улице Верности
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб не намерен строить резервную арену.
"Информация про резервный стадион – неправда. Я не собирался рассматривать этот вопрос. Зачем нам еще один стадион, если у нас и так их два?", – цитирует Фурсенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 2015 году "Зенит" разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии, включающего в себя стадион на 20 тысяч мест. Власти Санкт-Петербурга выделили клубу землю для строительства.
"Зенит" вложит 907 миллионов рублей в строительство стадиона на улице Верности, передает "Общественный контроль".
Сегодня на ПМЭФ власти города и Фурсенко подписали соответствующее соглашение. Реконструкция существующей спортивной базы и строительство стадиона на улице Верности, уч. 91 (МО Гражданка) начнется в 2017 году и продлится 5 лет. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет.
"Информация про резервный стадион – неправда. Я не собирался рассматривать этот вопрос. Зачем нам еще один стадион, если у нас и так их два?", – цитирует Фурсенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 2015 году "Зенит" разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии, включающего в себя стадион на 20 тысяч мест. Власти Санкт-Петербурга выделили клубу землю для строительства.
"Зенит" вложит 907 миллионов рублей в строительство стадиона на улице Верности, передает "Общественный контроль".
Сегодня на ПМЭФ власти города и Фурсенко подписали соответствующее соглашение. Реконструкция существующей спортивной базы и строительство стадиона на улице Верности, уч. 91 (МО Гражданка) начнется в 2017 году и продлится 5 лет. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет.
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