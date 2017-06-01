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"Зенит" за 907 млн рублей реконструирует базу и построит стадион на улице Верности

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб не намерен строить резервную арену.

"Информация про резервный стадион – неправда. Я не собирался рассматривать этот вопрос. Зачем нам еще один стадион, если у нас и так их два?", – цитирует Фурсенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2015 году "Зенит" разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии, включающего в себя стадион на 20 тысяч мест. Власти Санкт-Петербурга выделили клубу землю для строительства.

"Зенит" вложит 907 миллионов рублей в строительство стадиона на улице Верности, передает "Общественный контроль".

Сегодня на ПМЭФ власти города и Фурсенко подписали соответствующее соглашение. Реконструкция существующей спортивной базы и строительство стадиона на улице Верности, уч. 91 (МО Гражданка) начнется в 2017 году и продлится 5 лет. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет.
Теги: Зенит
Сегодня, 20:10
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№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:38) #
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online

На улице ВЕРНОСТИ стадик должен открывать Бздюба-в-синит-не-перейду... С Орзул в обнимку laughing
Вообще символично - вместе строят базу в Уделаной и стадион на Верности. Вместе - Спортивный комплекс "Уделаная верность имени фека ЗеГнид"
Символично

Цитата: Black Fox
В 83,5 раза дешевле ремонта Лужников,

А в пересчете на одно место? А если прибавить уже украденое ВАМИ заради крестовского?
Не хочешь пару станций метро построить? stuck_out_tongue_closed_eyes Ах да, они же не нужны. городу нужен стадион!(с) Чтоб на нем зарабатывать!(с) stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:31) #
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Стартовая цена озвучена! Когда она начнет подниматься!? smiley
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:25) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед
Заметим, снова без малого - Миллиард)))))
Других сумм они не знают....

В 83,5 раза дешевле ремонта Лужников, представляешь?
40-тысячник Галицкого обошелся ему в 20 млрд рублей.
Короче, обосрался ты , Вася.


Нет, клаван, это ты только что прилюдно обосрался вместе со своей голубоватой жижей..

Двадцать миллиардов на тридцатитысячник Галицкого , говоришь?

Вы хотели построить ( твари... А Крестовский?) двадцати тысячник..

Логично, что если вы возьмёте проект Галицкого и уменьшите его в полтора раза )))), у вас получится копия его стадиона, только двадцатитысячник.

За ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ )))))). Смета тоже должна уменьшиться . В полтора раза.

Вы же на голубом глазу заявляете , что построить стадион и реконструируете базу всего за Миллиард?


Слизывай, не чавкай.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:19) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Других сумм они не знают....

:))) вспомнилось
https://www.youtube.com/watch
?v=GbP51RjA1wk
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Заметим, снова без малого - Миллиард)))))
Других сумм они не знают....

В 83,5 раза дешевле ремонта Лужников, представляешь?
33-тысячник Галицкого обошелся ему в 20 млрд рублей.
Короче, обосрался ты , Вася, жидко и вонюче...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:14) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заметим, снова без малого - Миллиард)))))
Других сумм они не знают....

Вы не сможете долго так безнаказанно существовать....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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