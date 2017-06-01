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Василий Титов: есть договоренность с ЦСКА о матче открытия стадиона "Динамо"

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов сообщил, что существует предварительная договоренность о том, что московское "Динамо" в матче открытия своего нового стадиона сыграет со столичным ЦСКА.

"У нас есть предварительная договоренность о том, что матч-открытие на новом стадионе сыграем с ЦСКА. Это будет товарищеский матч. Эта игра достаточно символическая, потому что противостояние "Динамо" и ЦСКА - историческая вещь", - цитирует Титова "Р-Спорт".
Теги: Динамо ЦСКА
Сегодня, 20:13
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(1)
№3 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 20:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А где-же сраптачок, похоже не уважают.
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:29) #
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Скромно но со вкусом!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: trachok (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
это хорошо
Регистрация: 12.05.2013
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