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Владимир Быстров может стать игроком "Арарата"

Полузащитник Владимир Быстров в межсезонье может подписать контракт с московским "Араратом", информирует "Спорт-Экспресс".

Ранее договор с этим клубом, который планирует с нового сезона выступать во втором дивизионе, заключил экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.

В прошлом сезоне Быстров выступал в "Краснодаре", контракт с "быками" истек.
Теги: Быстров Арарат
Вчера, 22:13
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№2 Написал: Sidhe (Вчера, 23:20) #
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online

Там еще и Хержаков на подлете


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:44) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
очередной проект который развалится, как только отмоют бабки
Регистрация: 17.05.2013
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