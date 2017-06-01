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Александр Кержаков: подвижек по новому контракту с "Зенитом" на данный момент нет

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков заявил, что подвижек в вопросе о новом контракте с "сине-бело-голубыми" пока нет.

"Новый контракт и подвижки в этом деле? Пока нет. Есть ли желание продолжать играть, в СМИ очень много публикаций о возможном завершении карьеры? Очень много, поэтому я сейчас не могу комментировать", - цитирует Кержакова "Р-Спорт".
Теги: Кержаков Зенит
Вчера, 22:51
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12
(1)
№12 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:54) #
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online

не может безумный бомж красиво уйти
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Sidhe (Вчера, 23:47) #
  • 0
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online

Ныть или не ныть - вот в чем вопрос.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: golden Axe (Вчера, 23:16) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
и не будет..

а вот жаль))разве что воробьи вздохнут полной грудью
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:12) #
  • -2
  •  (4)

и не будет..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Пётр Градов (Вчера, 23:08) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Sidhe
Арарат Москва

Свинья, ты за всеми новостями Зенита следишь?
Еще наверное и в твитере подписан?
Какой же ты убогий. Иди лучше делом займись.
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: Skald (Вчера, 23:01) #
  • +1
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В Тосно давай.
Регистрация: 28.03.2017
№6 Написал: Sidhe (Вчера, 23:01) #
  • -6
  •  (6)
online

Арарат Москва


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:01) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну никак не хочет БаБуБы идти работать.
Хочет контракты подписывать.

Экак бомжьё обиженное своими ущербными минусиками мстит laughing


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Вчера, 23:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сане пора самому уже заканчивать.
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Будут подвижки, Саш, будут.
Команда ищет молодых быстрых перспективных. Ты идеально подходишь под все требования.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
и не надо... лучше в тренерский штаб. или в Арарате или Кайрате попылить и домой
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 22:53) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Какие подвижки Саша. За что платить за былые подвиги? Так они прошли. Пора молодым опыт передавать, а сидеть лавку полировать за несколько Лямов это круто.
Регистрация: 17.05.2015
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