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Кристиан Паскуато и Джанни Бруно ушли из "Крыльев Советов"

Итальянские нападающие "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато и Джанни Бруно покинули клуб, сообщил министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин.

"У обоих закончились контракты. Они покидают "Крылья Советов". Будут ли ещё потери? Контракты завершились у 15 футболистов", - цитирует Шляхтина "Спорт-Экспресс".
Теги: Паскуато Бруно Крылья Советов
Вчера, 23:04
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