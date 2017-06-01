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Александр Кержаков: хотелось бы стать в будущем спортивным директором, и президентом страны тоже хотелось бы

Форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал, почему позиция спортивного директора в футболе ему интереснее, чем должность главного тренера.

"Да, мне бы хотелось стать в будущем спортивным директором. И президентом страны тоже хотелось бы стать. Может быть, я бы стал главным тренером, если бы сейчас такой вариант предложили. Просто понимаю, что учиться, потом несколько лет работать с молодёжными командами… Вот главным тренером "Зенита" я бы сразу стал, но никто такого не допустит.

Спортивным директором тоже стал бы, но понимаю, что невозможно закончить карьеру и сразу занять такой пост. Семак три года был помощником, а в это время параллельно учился. Сейчас он возглавил "Уфу". Я к этому пока не готов. Лучше буду учиться футбольному менеджменту, пройду курсы спортивного директора — это мне интереснее", — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кержаков Зенит
Вчера, 23:11
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(2)
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:09) #
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online

президентом одного бачка если только
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: golden Axe (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Sidhe
Иди в ПВО - с руками оторвут!

в американское ПВО если только laughing

по воробьям у Сашки редко бывают осечки
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:47) #
  • 0
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Цитата: Sidhe
Иди в ПВО - с руками оторвут!

в американское ПВО если только laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да накуй, пусть уже сразу становится Владычицей Морскою.. smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: GS Москва (Вчера, 23:39) #
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online

То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВэПэШа...
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:19) #
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online

Иди в ПВО - с руками оторвут!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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