Александр Кержаков: хотелось бы стать в будущем спортивным директором, и президентом страны тоже хотелось бы

Форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал, почему позиция спортивного директора в футболе ему интереснее, чем должность главного тренера."Да, мне бы хотелось стать в будущем спортивным директором. И президентом страны тоже хотелось бы стать. Может быть, я бы стал главным тренером, если бы сейчас такой вариант предложили. Просто понимаю, что учиться, потом несколько лет работать с молодёжными командами… Вот главным тренером "Зенита" я бы сразу стал, но никто такого не допустит.Спортивным директором тоже стал бы, но понимаю, что невозможно закончить карьеру и сразу занять такой пост. Семак три года был помощником, а в это время параллельно учился. Сейчас он возглавил "Уфу". Я к этому пока не готов. Лучше буду учиться футбольному менеджменту, пройду курсы спортивного директора — это мне интереснее", — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.