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Георгий Джикия: клубные дела остались позади, все мысли о сборной России

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о своём состоянии и признался, что сейчас концентрируется только на удачном выступлении за национальную команду.

"Я себя хорошо чувствую. В целом всё нормально, работаем по плану. Клубные дела остались позади, все мысли о сборной.

Игры сборной Венгрии смотрел, изучал соперника. Но что касается каких-то конкретных моментов, нам это всё расскажут. Какая сейчас сборная России? Боевая", — цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Сборная России
Вчера, 23:26
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