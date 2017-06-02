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Вячеслав Колосков: Манчини в "Зените" главное создать коллектив единомышленников

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера "Зенита".

"Игроки мастеровитые, которые играют за сборные команды различных государств, в "Зените" есть. Есть игроки хорошего европейского и мирового уровня. А все остальное — это уже техническое: наигрывание тактики, исходя из возможностей футболистов, подведение к пику формы и так далее.

Главное — это создание коллектива единомышленников, чтобы вместе и дружно в едином строю подойти к чемпионату России и европейским соревнованиям", — цитирует Манчини НСН.
Теги: Колосков Манчини Зенит
Сегодня, 00:25
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№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:39) #
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КАЛлектив северо-запахов. Главное ныть научись - иначе не впишешся


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:34) #
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единовшивленников
Регистрация: 7.12.2016
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