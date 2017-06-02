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Сесар Навас: никто из руководства "Ростова" не говорил со мной о продлении контракта
Защитник "Ростова" Сесар Навас заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.
"Никто из руководства "Ростова" не говорил со мной о продлении контракта. Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В "Ростове" я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год. Мне было бы очень приятно продолжить выступать за "Ростов", это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил", – цитирует Наваса "Р-Спорт".
"Никто из руководства "Ростова" не говорил со мной о продлении контракта. Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В "Ростове" я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год. Мне было бы очень приятно продолжить выступать за "Ростов", это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил", – цитирует Наваса "Р-Спорт".
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