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Станислав Черчесов: мы верим в футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах работы национальной команды и сообщил, что решение об отсеивании части игроков для окончательной заявки на Кубок конфедераций не является для него сложным.

"Принципы нашей работы — мы ни о чём не мечтаем, ни о чём не жалеем. В ситуациях, которые складываются, всегда стараемся находить правильные решения. Мы верим в наших футболистов. Самая опасная черта Криштиану Роналду? Об этом мы пока не думаем. Впереди два контрольных матча и игра с Новой Зеландией.

Что касается того, хотели бы мы кого-нибудь натурализовать для сборной, то никого не просим и просить не собираемся. Каждый принимает своё решение. Если он становится россиянином, мы не можем пройти мимо. А говорить: "Давай ты будешь в сборной" — это уже не по-спортивному.

Созрело ли решение о том, кого придётся отцепить от сборной? Для меня это простое, рабочее решение. Мы должны смотреть на игру с Венгрией, подмечать нюансы. Это часть моей профессии и часть профессии футболиста. И с одной, и с другой стороны должно присутствовать понимание. Что касается того, планирую ли я использовать все замены в предстоящем матче, то на сегодняшний день – нет", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 02:06
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