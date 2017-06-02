Александр Кержаков: я вообще пока не понимаю, что такое "Тосно"

Форвард "Зенита" Александр Кержаков высказал свое мнение о "Тосно", который по итогам минувшего сезона вышел в РФПЛ."Если честно, я вообще пока не понимаю, что такое "Тосно". Команда Ленинградской области и играет в Новгороде. Для меня непонятно, что это за явление. Если вы делаете команду Ленинградской области, то давайте стараться делать так, чтобы она и играла в области. Стройте стадион, увеличьте трибуны в Тихвине и играйте там. А играть в Новгороде и представлять Ленинградскую область – это странно", — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.