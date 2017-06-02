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Евгений Смертин: в Австрии Черчесов хочет оградить сборную России от лишнего внимания

Мастер спорта СССР с 1990 года Евгений Смертин заявил, что нет ничего неправильного в том, что сборная России под руководством Станислава Черчесова проводит тренировки в Австрии, а не дома.

"Тут двоякое мнение. Черчесов хочет оградить футболистов от лишнего шума и внимания друзей и близких. В этом есть какой-то смысл. Кроме того, Черчесову в Австрии все знакомо. Но по большому счету все покажут игры", - цитирует Смертина "Газета.ру".
Теги: Смертин Черчесов Сборная России
Сегодня, 04:16
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