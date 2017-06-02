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Глава Томской области обсудил поддержку "Томи" с руководством "Газпром нефти"

Глава Томской области и президент "Томи" Сергей Жвачкин обсудил с заместителем гендиректора ПАО "Газпром нефть" Александром Дыбаль перспективы финансирования томской команды, сообщила "РИА Томск" пресс-служба обладминистрации.

"Сергей Жвачкин и заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль провели рабочую встречу на Петербургском международном экономическом форуме. <…> Жвачкин поблагодарил нефтяную компанию за поддержку футбольного клуба "Томь" и обсудил с топ-менеджментом "Газпром нефти" дальнейшие шаги в этом направлении", – говорится в сообщении.
Теги: Томь
Сегодня, 16:29
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