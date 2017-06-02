Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Азер Алиев интересен клубам РФПЛ

Полузащитник Азер Алиев, который в минувшем сезоне выступал в составе "Енисея", подчеркнул, что у него есть предложения от клубов российской премьер-лиги.

"Агента у меня нет, поэтому все переговоры идут через меня. Уже есть интерес со стороны клубов РФПЛ, но сейчас не готов назвать команды, все пока лишь в стадии переговоров. Не исключаю также варианта остаться и в родном клубе, которому отдал пять лет. Конечно, хотелось бы попробовать себя на новом уровне, готов и дальше рассматривать предложения. Для меня важно, чтобы главный тренер доверял, и я получал постоянную игровую практику, прогрессировал", - цитирует Алиева "Р-Спорт".
Сегодня, 17:29
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Азер хорош! Стабильности бы добавить! Но надеюсь, что из Енисея всё же не уйдёт.
Регистрация: 8.08.2016
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Шинник»
о, пеDросяны, не упустившие момент обмазаться фекалиями (это больше к первому комментраию) выползли на ветку с идиотскими "шутками"
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Азер

истинный ЦКГовец


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
А если его комментатор по имени будет называть во время матча, то не будет ли тут национализма? "Азер получает мяч, Азер бьет. Дааа, с таким ударом только на рынке помидорами торговать..."
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:36) #
  • -2
  •  (4)
online

А я знаю кому. У них уже в клубе Муталип Алибеков и Алибек Алиев - им остро не хватает Азера Алибева!
Бабайка уже, роняя кал, поскакал с контрактом в зубах smile


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.