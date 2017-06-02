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Сергей Анохин: отъезд Дзюбы - большая потеря для нашей сборной

Неучастие нападающего Артема Дзюбы в Кубке конфедераций - это большая потеря для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

"Отъезд Дзюбы - это всегда большая потеря для нашей сборной, теперь тренеру надо будет перестраивать схему, потому что он рассчитывал на футболиста. Но у нас найдутся нападающие, которые смогут заменить Дзюбу, Станислав Саламович (Черчесов) решит эту проблему", - сказал Анохин.

"Дзюба был здоров, - отметил вице-президент. - Наверное, сейчас что-то произошло, от травмы ведь никто не застрахован. Мы на него рассчитываем если не на Кубке конфедераций, то на чемпионате мира".
Теги: Анохин Дзюба
Сегодня, 17:46
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№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:02) #
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online

Баба с возу ...
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Асергеич (Сегодня, 17:59) #
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online

Кто сказал,что Дзюба футбболист ?он закончился,как только Халк уехал.
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Мутковский жополиз нарисовался.


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На всю страну в эфир вещая
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Резвее всех Орлов Геннадий
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