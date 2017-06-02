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Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
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Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Концессионное соглашение с футбольным клубом "Зенит" по стадиону "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") будет подписано до конца года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Игорь Албин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Работа сегодня ведется, утверждена дорожная карта. По графику, согласованному с "Зенитом", мы должны эту работу завершить до конца текущего года. Там стоит дата август, но я думаю, это не очень реально, реально - ноябрь-декабрь", - сказал Албин.
Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тыс. зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе. Арена примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.
"Работа сегодня ведется, утверждена дорожная карта. По графику, согласованному с "Зенитом", мы должны эту работу завершить до конца текущего года. Там стоит дата август, но я думаю, это не очень реально, реально - ноябрь-декабрь", - сказал Албин.
Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тыс. зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе. Арена примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.
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