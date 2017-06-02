Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Денисов успешно перенес операцию в связи с травмой спины

В связи с полученной в конце сезона травмой спины, Виталий Денисов перенёс операцию в Германию, которая прошла успешно. Со слов врача команды Никиты Карлицкого, сопровождавшего защитника во время поездки и операции, все прошло хорошо и Виталий уже начал реабилитацию!

"Чувствую себя уже лучше, но боли в спине еще есть. Операция прошла хорошо, длилась она около 3,5 часов. Доктор сказал, я что через 2 недели уже могу приступать к тренировкам в зале и в бассейне. Вернусь ещё сильнее, чем был!, - цитирует Денисова официальный сайт "Локомотива".
Теги: Денисов
Сегодня, 19:01
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (2)

Боец достойный уважения! Здоровья тебе парень!!!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:23) #
  • +1
  •  (1)

Здоровья!!!
Регистрация: 20.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.