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"Урал" проведет 4 контрольных матча на сборе в Словении
"Урал" планирует провести четыре товарищеские игры на тренировочном сборе в Словении, сообщил "Р-Спорт" главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
"12 июня команда выходит из отпуска и собирается в Москве, где футболисты пройдут медицинское обследование. После этого мы вылетаем в Екатеринбург и 13 июня приступаем к работе. Тренировочный сбор в Екатеринбурге продлится до 21 июня, после чего мы продолжим подготовку в Словении. В ходе сбора мы планируем провести четыре контрольных матча.
Сроки завершения сбора в Словении пока не определены - это будет зависеть от того, каким будет календарь чемпионата России и где мы будем начинать турнир", - сказал Тарханов.
"12 июня команда выходит из отпуска и собирается в Москве, где футболисты пройдут медицинское обследование. После этого мы вылетаем в Екатеринбург и 13 июня приступаем к работе. Тренировочный сбор в Екатеринбурге продлится до 21 июня, после чего мы продолжим подготовку в Словении. В ходе сбора мы планируем провести четыре контрольных матча.
Сроки завершения сбора в Словении пока не определены - это будет зависеть от того, каким будет календарь чемпионата России и где мы будем начинать турнир", - сказал Тарханов.
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