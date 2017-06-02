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Леонид Кучук прибыл на переговоры с "Ростовом"?

"Ростов" вступил в решающую фазу переговоров с белорусским тренером Леонидом Кучуком. Как сообщил "Известиям" источник, знакомый с ситуацией, 57-летний специалист, являющийся основным кандидатом на пост наставника желто-синих, прилетел в Ростов-на-Дону утром 2 июня.

Вместе с ним из Москвы прибыл бывший сотрудник селекционного отдела "Ростова", один из наиболее влиятельных персонажей российского футбола Алексей Рыскин.
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 20:01
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Может и срастется у Кучука в Ростове...
Регистрация: 21.11.2016
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