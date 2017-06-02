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В Петербурге в помещении Малафеева полицейские нашли казино

Полиция Санкт-Петербурга вчера вечером совершила рейд по подпольным игровым залам города, в результате которого были вынесены рулетки и автоматы на Петроградской стороне, сообщает "Фонтанка".

Площади, на которых было обнаружено казино, принадлежат бывшему вратарю "Зенита" Вячеславу Малафееву, владеющему агентством недвижимости "М16". Полиция попросила у экс-футболиста данные арендатора. Были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.

Малафеев прибыл на место, дал объяснения полиции, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.
Теги: Малафеев
Сегодня, 21:17
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№38 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Pax Spartacus
Цитата: Black Fox
Наказали того кто попался.

А остальных типа не проверяли. Опять пестаболит как дышит!
ПиСи: У Дзюбораса не первый раз "коленка болит" в сборной - через пару дней он бодро сайгачит за ЗеГнид 90 минут без всяких болей. Этой питерской мрази интересно только бабло - они там все говно собрали - Шлюба, Кокоша, Толик- АТО,Макчикен вон едет... Им еще надо в администрацию Касьянова и Собчачку

убейся об стену, только не плачь
Регистрация: 31.05.2016
№37 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:56) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Не Зенит, а шапито.... Бывший капитан Денисов кидается с кулаками на рядовых водителей, он же на пару с Анюковым устраивают драку в кафе на Петроградке так что несколько нарядов полиции их не могут успокоить, другой крышует казино подпольные, Кержаков вкладывает 300 лямов в НПЗ и его кидают, КоКо по встречке с бешенной скоростью гоняет....., одним словом не культурная столица, а балаган столица......

Добавлю,ещё один по карманам шарит.Какая столица из них,лимита голимая.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№36 Написал: fd65 (Сегодня, 22:48) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Не Зенит, а шапито.... Бывший капитан Денисов кидается с кулаками на рядовых водителей, он же на пару с Анюковым устраивают драку в кафе на Петроградке так что несколько нарядов полиции их не могут успокоить, другой крышует казино подпольные, Кержаков вкладывает 300 лямов в НПЗ и его кидают, КоКо по встречке с бешенной скоростью гоняет....., одним словом не культурная столица, а балаган столица......
Регистрация: 3.12.2016
№35 Написал: Hitman (Сегодня, 22:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Еременко потреблял по собственной инициативе, а Титов стал жертвой руководства клуба.

а какие гарантии что он в одно лицо это делал,а не с одноклубниками с которыми общался?однако наказали Еременко и он справедливо наказан,все остальное домыслы,так же как и в случае с Титовым
Регистрация: 20.04.2017
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:28) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman

кто употреблял того и наказали,а то по твоей логике если Еременко вЦска поймали,значит с остальными замяли,так получается?

Еременко потреблял по собственной инициативе, а Титов стал жертвой руководства клуба. Если Титов получал допинг от спартаковского врача, нет оснований предполагать что его давали одному лишь Титову, а не всей команде...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 22:27) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Наказали того кто попался.

А остальных типа не проверяли. Опять пестаболит как дышит!
ПиСи: У Дзюбораса не первый раз "коленка болит" в сборной - через пару дней он бодро сайгачит за ЗеГнид 90 минут без всяких болей. Этой питерской мрази интересно только бабло - они там все говно собрали - Шлюба, Кокоша, Толик- АТО,Макчикен вон едет... Им еще надо в администрацию Касьянова и Собчачку


--------------------
Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№32 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
балабол-праведник!


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№31 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рафык,соувсэм,нэвиновний.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№30 Написал: Hitman (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Угу. Наказали того кто попался. Найти и наказать остальных не потрудились. Обошлись увольнением пары сотрудников.

кто употреблял того и наказали,а то по твоей логике если Еременко вЦска поймали,значит с остальными замяли,так получается?
Регистрация: 20.04.2017
№29 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Это Питер, это Синит. Ничему не удивлён.

тебя ипёт, сибирячок, в жопу тебе пионерский значок?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№28 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Цитата: vlees1
Цитата: Black Fox
Цитата: язва
Попал славик

С чего вдруг? Если я сдал квартиру преступнику, меня посадят заодно с ним? blush

Уже куча людей отписалось которые живут около этого места,почти каждый день видели его там,он все знал,а значит должен ответить за такое ужасное преступление imp

Тебе долбо#б они отписались?

Потеряйся глиста питерская,зайди на спортс ру и почитай комменты,но ты по любому что скажешь что они все за Спартак болеют joy
Регистрация: 13.05.2017
№27 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Black Fox,
Обычно, так и бывает. Те же террористы тебе не скажут никогда, зачем им твоя хата.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№26 Написал: Hitman (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pax Spartacus
Или после матча со Спартаком, когда ГазБомж-тв судорожно снимала с эфира программу "Свисток" Или после трех удалений. Это мрази, сэр, точно как их симулянт и говнюк Дзюборас

согласен,они готовы искать соринки в чужом глазу,но не видеть бревен у себя,помню как они под предлогам убрали передачу Свисток
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
кто был виноват того и назали,

Угу. Наказали того кто попался. Найти и наказать остальных не потрудились. Обошлись увольнением пары сотрудников.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№24 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Это Питер, это Синит. Ничему не удивлён.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№23 Написал: Hitman (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Вон оно как. Везет тебе, люмпен, взять с тебя нечего. Потому как Бавария за подобный высер не слабую сумму у борзописца отсудила.

кругом все врут, один зенит чистенький,дыма без огня не бывает
Регистрация: 20.04.2017
№22 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
ты бы после скандала с Баварией так пел

Или после матча со Спартаком, когда ГазБомж-тв судорожно снимала с эфира программу "Свисток" laughing Или после трех удалений. Это мрази, сэр, точно как их симулянт и говнюк Дзюборас


--------------------
Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№21 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Hitman
кто был виноват того и назали,ты бы после скандала с Баварией так пел,даже сраную говночашку и то честно не смогли выиграть))

Вон оно как. Везет тебе, люмпен, взять с тебя нечего. Потому как Бавария за подобный высер не слабую сумму у борзописца отсудила.
Регистрация: 12.11.2007
№20 Написал: Hitman (Сегодня, 21:59) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Золотые слова. Такие бы после бромантанового скандала...

кто был виноват того и назали,ты бы после скандала с Баварией так пел,даже сраную говночашку и то честно не смогли выиграть))
Регистрация: 20.04.2017
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
по всей строгости

Золотые слова. Такие бы после бромантанового скандала... relaxed

Цитата: Sergey Nasirov_2
сдавая помещение,я думаю человек должен знать,под что его используют!

Думаю,мои квартиранты несколько бы удивились, если бы я стал регулярно приходить к ним среди ночи, чтобы проверить, не устроили ли они в квартире казино...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Hitman (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
по всей строгости
Регистрация: 20.04.2017
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: vlees1
Цитата: Black Fox
Цитата: язва
Попал славик

С чего вдруг? Если я сдал квартиру преступнику, меня посадят заодно с ним? blush

Уже куча людей отписалось которые живут около этого места,почти каждый день видели его там,он все знал,а значит должен ответить за такое ужасное преступление imp
Причем все эти люди болеют за Спартак и видели Славика не только возле, но и внутри в качестве крупье. Бу-га-га. Не, если он туда Петржелу лично привозит, то, может быть, а так - не верю! P.S. Хотя, если это единственная стоящая сделка его агентства (а это очень даже может быть), то вполне вероятно, что и появлялся. P.S. Относитесь нормально к чужим слабостям. Слава хоть и конкретно так насрал всем неболельщикам Зенита, но он ведь и за сборную пенальти отражал. Именно благодаря ему поехали на ЧЕ-2008. Но университетов экономических он не кончал, бизнесом "от ларечного и выше" не занимался. В разборках не участвовал, его СБ Зенита с определенного момента от бед оберегала.
Регистрация: 12.11.2007
№16 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Цитата: Black Fox
Цитата: язва
Попал славик

С чего вдруг? Если я сдал квартиру преступнику, меня посадят заодно с ним? blush

Уже куча людей отписалось которые живут около этого места,почти каждый день видели его там,он все знал,а значит должен ответить за такое ужасное преступление imp

Тебе долбо#б они отписались?
Регистрация: 22.08.2007
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (6)
online

бОшку накуй!
балабол-праведник!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Уже куча людей отписалось которые живут около этого места,почти каждый день видели его там

...вагон столыпинский, да стук колес...
Вот он в камере и будет объяснять, что он не голубой, а "лазурный" stuck_out_tongue_closed_eyes
А заодно вот про это расскажет stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: язва
Попал славик

С чего вдруг? Если я сдал квартиру преступнику, меня посадят заодно с ним? blush

Уже куча людей отписалось которые живут около этого места,почти каждый день видели его там,он все знал,а значит должен ответить за такое ужасное преступление imp
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (6)

Black Fox,
сдавая помещение,я думаю человек должен знать,под что его используют!
Регистрация: 27.07.2016
№11 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 21:37) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Pax Spartacus
stuck_out_tongue_closed_eyes
Театр Уродов. То Парашавин с тачками попадет, то Хержаков с кирпичным заводиком, теперь Говновворотах на нары нацелился

А что ты хотел? Дорвался колхоз до больших денег
Регистрация: 20.05.2017
№10 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Что делает эта футбольная новость на нашем игорном сайте?

Реклама причем бесплатная..
Регистрация: 20.10.2012
№9 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казённый дом.
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, парнишечку, по-новой ждёт.
laughing


--------------------
Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
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