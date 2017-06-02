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В Петербурге в помещении Малафеева полицейские нашли казино
Полиция Санкт-Петербурга вчера вечером совершила рейд по подпольным игровым залам города, в результате которого были вынесены рулетки и автоматы на Петроградской стороне, сообщает "Фонтанка".
Площади, на которых было обнаружено казино, принадлежат бывшему вратарю "Зенита" Вячеславу Малафееву, владеющему агентством недвижимости "М16". Полиция попросила у экс-футболиста данные арендатора. Были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.
Малафеев прибыл на место, дал объяснения полиции, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.
Площади, на которых было обнаружено казино, принадлежат бывшему вратарю "Зенита" Вячеславу Малафееву, владеющему агентством недвижимости "М16". Полиция попросила у экс-футболиста данные арендатора. Были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.
Малафеев прибыл на место, дал объяснения полиции, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.
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