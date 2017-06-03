Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Борис Игнатьев: Кокорина в сборной мы не увидим

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев отметил, что Станислав Черчесов сможет найти решение образовавшейся с травмой Артема Дзюбы проблемы при помощи уже имеющихся у него кадровых ресурсов.

"Думаю, Кокорина в сборной мы не увидим. Скорее всего, Черчесов пойдет по другому пути. В конце концов, в команде есть Федор Смолов", - цитирует Черчесова "Газета.ру".
Сегодня, 00:16
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pax Spartacus
Цитата: Hitman
чем меньше бомжей тем лучше результаты и атмосфера в сборной,

Правильно:
Дзюба - не поеду
Денисов - не поеду(2010 год)
Зырянов(после Марибора) - нам не за что извинятся
Аршавин - ваши проблемы.

Широков-Пусть дома сидят епт(год не помню) smile

Цитата: utekay
кого предложите, далбайобы? негров своих народных?

примитив....А с чего ты взял что мы предложим игроков Спартака или у вас как у собаки Павлова рефлекс?Например Панченко вместо дзюбы
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
чем меньше бомжей тем лучше результаты и атмосфера в сборной,

Правильно:
Дзюба - не поеду
Денисов - не поеду(2010 год)
Зырянов(после Марибора) - нам не за что извинятся
Аршавин - ваши проблемы.

Краткий курс, почему ЗеГнид - АНТИ российское говно, чухонские бандерлоги. НИ У КОГО ТАКОГО ГОВНА НЕ БЫЛО! ТОлько у ГНИЛЫХ!


--------------------
Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
чем меньше бомжей тем лучше результаты

Цитата: Pax Spartacus
Надеюсь!

кого предложите, далбайобы? негров своих народных?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 00:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
чем меньше бомжей тем лучше результаты и атмосфера в сборной,поддерживаю в этом Стаса
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 00:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь!


--------------------
Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.