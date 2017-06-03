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Виталий Мутко: мы все время на связи с Черчесовым

Президент РФС Виталий Мутко прибыл на сбор национальной команды в Австрии. Функционер поприветствовал игроков, после этого в течении 10 минут общался с главным тренером Станиславом Черчесовым.

"Мы все время на связи со Станиславом Черчесовым, я в курсе того, что происходит в сборной, как протекает работа. Остаться подольше проблематично, сами понимаете, очень мало времени", - цитирует Мутко "Спорт день за днем".

По окончании тренировки команда отправилась на автобусе к отелю, Мутко же уехал на отдельном автомобиле.
Теги: Мутко Черчесов
Сегодня, 00:45
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